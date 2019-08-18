2019/08/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات مطار البصرة الدولي، الاحد، وصول الوجبة الأولى من الحجاج القادمين من مكة المكرمة.وذكر بيان لاعلام مطار البصرة وتلقته وكالة صدى، أن “حجاج بيت الله الحرام يتوافدون الى ارض الوطن حيث وصلت الوجبة الأولى صباح هذا اليوم، الى مطار البصرة الدولي وكان في مقدمة المستقبلين مدير مطار البصرة الدولي وعدد من المعنيين باستقبال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول أول رحلة للحجاج العراقيين الى مطار البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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