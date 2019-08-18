سائرون: التجاوزات الأميركية لن تمر مرور الكرام

2019/08/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة البصرة النائب بدر الزيادي، الاحد، رئاسة مجلس النواب إلى ادراج فقرة التجاوزات الأمريكية خلال الفترة الماضية على جدول أعمال أولى جلسات المجلس القادمة، مهددا بأن التجاوزات الأميركية لن تمر مرور الكرام.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق شهد خلال الفترة القليلة الماضية عدد من الخروقات والتجاوزات […]

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