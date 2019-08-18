2019/08/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس محافظة واسط يعلن رسمياً تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير النعيم نيوز.

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