السجن لمدان ابتز شخصاً بنشر صوره العائلية عبر الفيس بوك في المثنى

2019/08/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات المثنى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم على اختراق

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