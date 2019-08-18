بعد استقرار طويل.. الدولار يرتفع امام الدينار العراقي

2019/08/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الأحد، (18 آب 2019).

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