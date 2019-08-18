ارتفاع الطاقة الانتاجية لحقل بدرة إلى قرابة المليونين ألف برميل

2019/08/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت محافظة واسط بانتاج مليون و800 الف برميل في حقل بدرة النفطي منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف اب الحالي.

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