الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش قرب امرلي

2019/08/18 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الأحد، بأن قوة من الحشد الشعبي تمكنت من احباط هجوم لتنظيم “ داعش” الإجرامي قرب امرلي.وقال المصدر ، إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت من صد عجلة لداعش الإجرامي كانت قادمة من صحراء القضاء الغربي”، مبينا أن “العجلة دمرت وفيها عنصران قبل وصولها إلى الهدف المحدد”.وأضاف

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