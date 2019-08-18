الاعرجي: جهة دينية عليا هي من رشحت عبد المهدي.. هذا ما تتحمله الكتل بحال فشله

2019/08/18 | 11:36

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بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، الاحد (18 آب 2019)، إن جهة دينية عليا هي من رشحت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتولي المنصب، فيما أشار الى أن فشله سيكون فشلاً للكتل.

وقال الاعرجي في بيان له: "لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشِّح من جهةٍ دينيةٍ عليا، وهو خيارٌ جيد، وعليه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيحٌ أيضاً".

وأضاف، أن "أيّ محاولة لسحب الثقة منه تعني فشل هذه الكتل في اختيارها أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها".

بغداد اليوم _ متابعة

رأى القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الاحد (18 اب 2019)، ان ما وصفها بالتبريرات السخيفة لبعض المسؤولين، لن تغلق قضية الاف المخطوفين في البلاد.

وقال النجيفي في منشور على صفحته في "فيس بوك"، إن "قضية

بغداد اليوم - متابعة

قال النائب عن كتلة تحالف سائرون جواد الساعدي، الأحد، 18 آب، 2019، إن الكتل المعترضة على اداء الحكومة قريبة من استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واقالته، فيما بين أن سائرون منح عبد المهدي حتى 24 من شهر تشرين الاول

بغداد اليوم _ متابعة

توقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، الاحد (18 اب 2019)، أن يبدأ العراق بتزويد المملكة بـ10 الاف برميل نفط خام يومياً، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت زواتي في تصريح صحفي، إن "الاجراءات اللازمة للبدء با

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