"تحذيرات" يطلقها قائد بالحرس الثوري الايراني .. لـــ سبعة دول تقع جنوب الخليج ..!

2019/08/18 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن الدول الواقعة جنوب الخليج التي تمتلك محطات لتحلية المياه، لن يبقى لديها ماء للشرب وستموت من العطش في حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج.

وأضاف علي رضا تنكسيري أن الخليج بمساحة 250 ألف كيلومترا مربعا هو خليج مغلق، وفي حال تعرضت أي من البوارج ...

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