2019/08/18 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفكر اتحاد غرب اسيا لكرة القدم، بأن تكون النسخة المقبلة من البطولة على الاراضي العراقية مرة اخرى.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “اتحاد غرب اسيا ابدى اعجابه الكبير بتنظيم العراق للنسخة التاسعة والتي اقيمت في اربيل وكربلاء”.وأضاف الخرساني، أن “الاتحاد القاري، ابلغنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد غرب آسيا يفكر بتكرار استضافة العراق للنسخة العاشرة من البطولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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