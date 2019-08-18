2019/08/18 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت هيئة النزاهة، يوم الاحد، عن إحباط محاولة للاستيلاء على أرض مملوكة للدولة في محافظة ديالى، مبينة أن مساحة الأرض تبلغ أكثر من (110) دوانم.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، انها "تمكنت من ضبط موظف يعمل "مساحاً" في المديرية، لقيامه بتوجيه كتاب إلى مديرية زراعة بعقوبة يشير فيه إلى أن الارض البالغة مساحتها (110 دوانم و24 أولك) تقع خارج حدود البلدية، وهذا مخالف للحقيقة، إذ إنها تقع في مركز المدينة".

وأضافت البيان، إن "ملاكات المكتب انتقلت بعد ذلك إلى مديرية الزراعة التي تعاقدت بناء على هذا الكتاب مع أحد المواطنين على الأرض، إذ قام بدوره بتقسيمها إلى عددٍ من القطع وبيعها"، لافتا إلى، أن "الجهود التحقيقية المبذولة من قبل ملاكات المكتب أثمرت عن إيقاف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى ضبط أوليات العقد في العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية".

وأوضح، أنه تم "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضها رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهم وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحق المتهم (مدير بلدية بعقوبة السابق)".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة الاستيلاء على أرض مساحتها 110 دونم في ديالى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة الاستيلاء على أرض مساحتها 110 دونم في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).