تفجير انتحاري يستهدف حفل زفاف في أفغانستان

2019/08/18 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلنت وزارة الداخلية الافغانية، صباح اليوم الاحد، عن إستهداف حفل زفاف غرب كابل، بتفجير انتحاري الليلة الماضية.

وذكر المتحدث بإسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي في تغريدة على موقع تويتر، ان "التفجير إدى الى مقتل 63 شخص، وأكثر من 182 جريحاً في حفل زفاف في غرب كابل مساء أمس السبت.

وأضاف، أن "إنتحارياً فجر حزاماً ناسفاً كان يرتديه مباشرة قرب المنصة التي كان يدار منها العرس"، مشيراً الى انه "الانفجار وقع داخل قاعة زفاف "شهر-إي-دبي" في منطقة الشرطة رقم 6 عند حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي".

ومن جهتها تحدثت مصادر أمنية أفغانية، عن أن "طبيعة الهجوم والمكان المستهدف يحملان بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في الفترة الأخيرة.

وإتخذت قوات الامن الافغانية، تدابير إحترازية مشددة، فيما هرعت سيارات الاسعاف لنقل الجرحى من مساء أمس وحتى الساعة الان.انتهى/س

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