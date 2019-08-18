2019/08/18 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الأحد، إن “جهة دينية عليا” رشحت عادل عبد المهدي لتوافق عليه الكتل السياسية لاحقاً رئيساً للوزراء.وأضاف الاعرجي في بيان “لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشِّح من جهةٍ دينيةٍ عليا، وهو خيارٌ جيد، وعليه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي: عبد المهدي رشحته “جهة دينية عليا” وفشله محصور بأمرين المركز الخبري الوطني.

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