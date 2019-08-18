مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران إسرائيلية شمال غزة

2019/08/18 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاحد، عن انتشال جثامين ثلاثة قتلى فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي على شمال قطاع غزة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال البلدة، وهم: محمود عادل […]

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