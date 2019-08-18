المركز الثقافي في جامعة البصرة يعلن اطلاق مشروع “المسرح والمدينة “

2019/08/18 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المركز الثقافي في جامعة البصرة، إطلاق مشروع (المسرح والمدينة) للنهوض بالفن المسرحي في المدينة من خلال وضع خارطة عمل لإحياء خشبة المسرح، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والمهتمين بالمسرح في البصرة .وقال مسؤول المشروع مدير المركز الثقافي في جامعة البصرة الدكتور عبد الكريم عبود عودة :” ان المركز ، بعد طرحه فكرة مشروع […]

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