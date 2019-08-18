السجن 5 سنوات لمدان اخترق حساب “فيس بوك”.. هدد صاحبه بنشر الصور العائلية

2019/08/18 | 11:43

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العهد نيوز – بغداد

قضت محكمة جنايات المثنى الأحد، بالسجن 5 سنوات وشهر، بحق مدان اخترق حساب شخص عبر فيس بوك وهدد بنشر صوره العائلية، في

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