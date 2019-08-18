2019/08/18 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن تحديد مسار طائرات التحالف الدولي بالاجواء

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