الامر لدى عبد المهدي.. هذه تفاصيل التجنيد الالزامي

2019/08/18 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان" التجنيد الإلزامي فرض وواجب وطني معمول به في معظم دول العالم الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة، كل حسب متطلبات وضعه"، مؤكدا، أن" اللجنة فاتحت رئيس الوزراء بشأن ذلك".وأضاف الأعاجيبي، أن" القانون يمثل خطة لاحتواء الشباب وتخفيف البطالة المنتشرة بينهم، كما أنه يسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع والوطن".ولفت الى ان" تطبيق القانون يحتاج إلى معسكرات تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات وأدوات تدريب، كما أن التكلفة في الرواتب ستكون أعلى".يشار الى ان عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي أعلن في وقت سابق عن نرحيب رئيس الوزراء بالموضوع أبدى استعداده لدراسته بشروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة.انتهى..م.م

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