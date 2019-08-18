النزاهة تضبط محاولة للاستيلاء على ارض بمساحة 110 دونم في ديالى

2019/08/18 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدائرة أكدت في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكات مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى مديرية البلدية في بعقوبة، تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ يعمل "مسَّاحاً" في المديريَّة، لقيامه بتوجيه كتابٍ إلى مديرية زراعة بعقوبة يُشير فيه إلى أن الارض البالغة مساحتها (110 دوانم و24 أولك) تقع خارج حدود البلديَّة، وهذا مخالف للحقيقة، إذ إنها تقع في مركز المدينة".وأضاف، ان" ملاكات المكتب انتقلت بعد ذلك إلى مديرية الزراعة التي تعاقدت بناءً على هذا الكتاب مع أحد المواطنين على الأرض، إذ قام بدوره بتقسيمها إلى عددٍ من القطع وبيعها".ولفت الى ان" الجهود التحقيقية المبذولة من قبل ملاكات المكتب أثمرت عن إيقاف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى ضبط أوليات العقد في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ".وأوضح أنَّه" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحق المتهم "مدير بلدية بعقوبة السابق".انتهى..م.م

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