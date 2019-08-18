في فاشية «بعض» المعارضة السورية

2019/08/18 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الزعبي حقده الكبير حيال الكورد

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