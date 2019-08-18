2019/08/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / خطوة برس أعلنت شرطة الديوانية اليوم الأحد القبض على مدان بحيازة حبوب مخدرة بعد ضبطه في إحدى السيطرات في المحافظة.وذكر بيان للشرطة تلقته “خطوة برس” أن “سيطرة درع الجنوب القت القبض على شخص من سكنة محافظة البصرة وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد أثناء تفتيشه من قبل أفراد السيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بحيازة مخدرات الديوانية وكالة خطوة برس.

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