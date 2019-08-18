القبض على أكثر من 1600 لاجئ بين تركيا واليونان خلال أسبوع

2019/08/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل اتحاد اللاجئين العراقيين لدى تركيا، عن اعتقال أكثر من 1600 لاجئ على الحدود بين تركيا واليونان خلال أسبوع، قسم منهم لاجئون عراقيون.

وقال روز عزيز : «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من إدارة الهجرة في ولاية أدرنة التركية، فقد تم القبض على 1645 لاجئ خلال أسبوع، في المدن الحدودية بين تركيا واليونان وبحر إيجة».

وأضاف «هؤلاء اللاجئون هم من مواطني (أفغانستان، إيران، سوريا، اليمن، أريتيريا، السودان، فلسطين، مصر، ليبيا، الصين والعراق)، وقسم كبير منهم من الأطفال والنساء».

وأكد أن جميع هؤلاء اللاجئين تم اعتقالهم وفق القوانين السارية في تركيا، وستتم إعادتهم إلى بلدانهم.

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