“بالفديو”.. ليل البصرة يضيء بالاسلحة النارية بسبب اشتباكات عنيفة بين عشيرتين

2019/08/18 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق نشب نزاع عشائري مسلح كثيف في شمال محافظة البصرة ليلة امس السبت، فيما شنت القوات الأمنية حملة للبحث عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة.

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