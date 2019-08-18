2019/08/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الأحد، إن "جهة دينية عليا" رشحت عادل عبد المهدي لتوافق علي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأعرجي: عبد المهدي رشحته "جهة دينية عليا" وفشله محصور بأمرين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأعرجي: عبد المهدي رشحته "جهة دينية عليا" وفشله محصور بأمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).