مجلس بغداد: المالية وافقت على تخصيص 20 مليار لإكمال مشاريع المجاري

2019/08/18 | 11:46

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بغداد :سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة بغداد، الأحد، عن موافقة وزارة المالية على تخصيص 20 مليار دينار عراقي لإكمال مشاريع...

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