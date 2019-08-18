مسلحون يهاجمون منزل قائمقام قضاء الرفاعي في ذي قار

2019/08/18 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان مسلحين مجهولين هاجموا منزل قائممقام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مسلحين مجهولين شنوا هجوما على منزل قائممقام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار ضيدان العكيلي"، مبينا ان "الهجوم اسفر عن حدوث اضرار مادية فقط".

وأضاف المصدر ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا بالحادث".

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