شاهد.. قرب الانتهاء من اصلاح بوّابة مرقد أبي الفضل العبّاس(ع)

2019/08/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّت بوّابةُ القبلة لصحن أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) بمراحل عمل عديدة، تدور بأجمعها حول رسم لوحةٍ فنيّة معماريّة غاية في الجمال والروعة، من ناحية ...

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