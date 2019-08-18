الريال يسبق برشلونة في جدول الليجا لأول مرة منذ 818 يوماً

2019/08/18 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية اسبانية ان ريال مدريد وفي سابقة تحدث لأول مرة منذ 818 يوما

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