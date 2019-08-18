جنايات المثنى تقضي بالسجن خمس سنوات بحق مدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

2019/08/18 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات المثنى، اليوم الاحد، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان ابتز شخص بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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