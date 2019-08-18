2019/08/18 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المجلس العربي يؤكد: عودة البيشمركة تهدد استقرار كركوك

اكد المجلس العربي في كركوك، ان عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة

تهدد استقرارها.

المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي قال ان القوى الكردية مصرة على

عودة قوات البيشمركة والاسايش الى كركوك وباقي المناطق المتنازع

عليها، والحصول على منصب المحافظ رغم رفض العرب والتركمان لهذه

المشاريع ، محذرا من فقدان المكتسبات الوطنية التي تحققت بعد تنفيذ

خطة فرض القانون في هذه المحافظة واحتمالية عودة الظواهر السلبية

اليها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي يؤكد: عودة البيشمركة تهدد استقرار كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العربي يؤكد: عودة البيشمركة تهدد استقرار كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).