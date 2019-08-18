2019/08/18 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد ، رسالة عاجلة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بشأن إقامة المباريات على أرض العراق.وكان الاتحاد العراقي، قد تقدم بشكوى لدى محكمة من أجل إعادة النظر بقرار “فيفا” الذي طالب العراق باختيار أرضه الافتراضية خارج العراق.وأوضح، أن “الدائرة القانونية في فيفا، أكدت بأن فريق التقييم أخبرها بتقديم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيفا توجه رسالة عاجلة الاتحاد العراقي لكرة القدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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