2019/08/18 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موافقة نشر بحث علمي لتدريسي في كلية النسور ضمن المجلات الاكاديمية المحكمة في سكوباس وافقت المجلة المتخصصة في علم الأمراض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موافقة نشر بحث علمي لتدريسي في كلية النسور ضمن المجلات الاكاديمية المحكمة في سكوباس كلية النسور الجامعة | Al-Nisour University College.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موافقة نشر بحث علمي لتدريسي في كلية النسور ضمن المجلات الاكاديمية المحكمة في سكوباس) نشر أولاً على موقع (كلية النسور الجامعة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موافقة نشر بحث علمي لتدريسي في كلية النسور ضمن المجلات الاكاديمية المحكمة في سكوباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلية النسور الجامعة).