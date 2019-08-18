2019/08/18 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم ،اليوم الاحد ، مباريات الدوري الإسباني من الجولة الافتتاحية لموسم 2019-2020، الذي يحمل لقبه نادي برشلونة الذي تلقى خسارة مفاجئة في اليوم الافتتاحي من الجولة الافتتاحية بنتيجة 1-0 ضد فريق أتليتيك بيلباو.سيكون لقاء الختام بين فريقي من فرق العاصمة الإسبانية مدريد، وهما اتليتكو مدريد وخيتافي في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” حيث يسعى الوصيف في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختتام مباريات الدوري الإسباني من الجولة الافتتاحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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