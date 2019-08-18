2019/08/18 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لقيت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية نانسي باركر مصرعها أثناء تأدية واجبها المهني في الجو، عندما تحطمت طائرة كانت تجري تحقيقا على متنها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع اعلامية اميركية بتحطم طائرة كانت تجري تحقيقا على متنها وكالة خطوة برس.

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