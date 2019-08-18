هل ستفرض أميركا عقوبات على الحكيم؟

2019/08/18 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح الوزير السابق والسياسي اللبناني محمد عبد الحميد بيضون، الاحد، قيام الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بعد فرض عقوبات على نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.وقال بيضون في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “العقوبات الأميركية التي طالت وزير خارجية إيران جواد ظريف، […]

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