تأجيل تصدير نفط كركوك للأردن.. وعمّان تعلق

2019/08/18 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- رجحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي، الانتهاء من "اجراءات عالقة" لدى الجانب العراقي والبدء بتزويد الأردن بحوالي 10 الاف برميل نفط خام يومياً، خلال الاسبوع المقبل.

ووافق العراق في شهر كانون الثاني يناير الماضي على تزويد الأردن بـ10 الاف برميل نفط يوميا من خام كركوك من محطة بيجي وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات.

ونقل موقع عمون الاخباري عن زواتي قولها إن الاجراءات اللازمة للبدء بالنقل في مراحلها الاخيرة، وان عملية النقل الى الاردن ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت عدم وجود مشاكل تعيق وصول النفط العراقي للاردن.

وسبق أن قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدينة إن العراق سيبدأ بتزويد الاردن بالنفط في نهاية تموز الماضي.

وكانت زواتي قد زارت العراق مطلع هذا العام لعقد لقاء مع مسؤولين عراقيين بعد أن زار الملك عبد الله العراق للمرة الأولى منذ عام 2008.

ووقع العراق والأردن اتفاقًا عام 2013 لإنشاء خط الأنابيب بقيمة تصل إلى نحو 18 مليار دولار وأعلنا أنه ستتم دراسة خيارات تمويلية متعددة.





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