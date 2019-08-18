2019/08/18 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني لقد بلغ السيل الزبى وفاق صبر العراقيون صبر كل شعوب العالم وكل الماّسي تهون ويمكن تحملها الا الخونة والمارقين والعملاء الذين طغى شأنهم وعليت كلمتهم واصبحت ما يسمى...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صه يا رقيع) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صه يا رقيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).