جهتان وراء القاء القبض على هارب من سجن القناة

2019/08/18 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوتان، اليوم الاحد، من القبض على احد الهاربين من سجن القناة، في العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لشفق نيوز ان "قوتين من الاستخبارات وجهاز مكافحة الارهاب، تمكنتا من القاء القبض على احد الهاربين من سجن القناة في الزعفرانية، ويدعى علاء صبري".

يشار الى ان 15 موقوفاً على ذمة قضايا جرائم مخدرات، تمكنوا مطلع شهر آب الجاري من الهروب من مركز شرطة القناة في العاصمة بغداد.

ووجه وزير الداخلية ياسين الياسري اثر ذلك، بإعفاء كلِّ من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة بغداد - الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.

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