رسالة عاجلة من “فيفا” إلى إتحاد الكرة العراقي

2019/08/18 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الإتحاد العراقي لكرة القدم، رسالة عاجلة من الإتحاد الدولي للعبة “فيفا” بشأن إقامة المباريات على أرض العراق.وكان الإتحاد العراقي ، قد تقدم بشكوى لدى محكمة “كاس” من أجل إعادة النظر بقرار “فيفا” الذي طالب العراق باختيار أرضه الإفتراضية خارج العراق.وقال مستشار الإتحاد نزار أحمد في حديث له , ” تلقيت رسالة من …

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