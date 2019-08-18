امانة بغداد تعلن اكساء وفتح شارع وسط العاصمة

2019/08/18 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اكساء وفتح شارع مغلق منذ عام 1982 وسط العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، إنه “بلدية الرصافة احدى ملاكات امانة بغداد باشرت باكساء شارع الجمارك ضمن المحلة 103 والذي يخدم الأزقة ( 8 ، 35 ، 36 ) وبواقع 4000 متر مربع والذي يعتبر من الشوارع المهمة والاستراتيجية لما يضم من مؤسسات حكومية مثل هيئة الجمارك وشركة آشور العامة ودائرة التحقيقات في هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات”.

واضافت أن “كوادر الامانة قامت بوقت سابق برفع الكتل الكونكريتية عن الشارع المذكور وفتحه امام حركة السير والمرور بعد ان كان مغلقاً منذ سنة 1982 لتباشر بأكسائه وإدخاله الخدمة خلال الايام القليلة المقبلة”.

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