التعليم تكشف عن توافد طلبة اتراك وإيرانيين للدراسة في العراق

2019/08/18 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير التعليم قصي السهيل، اليوم الاحد، عن توافد طلبة اتراك وإيرانيين للدراسة في الجامعات العراقية، مشيرا إلى أن قرب توافد طلبة من السعودية وقطر.

وأوضح السهيل بتصريح لمكتبه الاعلامي، وصل “النور نيوز” نسخة منه إنه “تبنى استراتيجية جديدة تقوم على اساس التركيز على الشأن العلمي الخارجي، فقد كانت السياسات السابقة للوزارة تركز على الداخل، وهذا ما جعل العراق يفقد الكثير من قدراته على المستوى الدولي”.

وأضاف السهيل، أنه “حاليا نجحنا من تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين الجامعات بشكل صحيح ، وبدأ طلبة من تركيا وايران وقريبا قطر والسعودية وبلدان اخرى بالتوافد على الجامعات العراقية، وايضا افتتاح مركز اللغة العربية في بغداد”.

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