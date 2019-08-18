القوة الجوية يستعد للسالمية الكويتي بعودة لاعبي المنتخب

2019/08/18 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل نادي القوة الجوية لكرة القدم تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بعد عودة لاعبيه من صفوف المنتخب الوطني.وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته وكالة صدى إن “الفريق كثف بقيادة المدرب ايوب اوديشو من تدريباته بعدما التحق لاعبي المنتخب الوطني وهم محمد قاسم وابراهيم بايش وسامح سعيد وميثم جبار وحارس المرمى محمد صالح بصفوف الفريق فضلا

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