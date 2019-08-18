كرة الهدف للنساء والرجال تعسكر في بغداد استعداداً لتايلند

2019/08/18 | 12:54

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(المستقلة)..



يقيم منتخب العراق الوطني للنساء والرجال بكرة الهدف للمكفوفين معسكراً تدريبياً في العاصمة بغداد استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا ( الباسفيك ) التي تقام في تايلند

ويقود منتخب الرجال في المعسكر التدريبي الذي يقام من الثامن عشر وحتى الرابع و العشرين من شهر آب الجاري المدرب صفاء فخري بينما يقود منتخب النساء المدرب خالد نجم الدين .

يذكر ان المعسكر يضم اللاعبين و اللاعبات : محمد علوان، و احمد عادل، و محمد احمد، و عباس عدنان، و علي خضير، و وسام صلاح، وريام صلاح، وعذراء عبد الكريم، ورتيبة محمود، وسارة سمير .

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