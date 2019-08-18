السفير التركي يحرج جميع المسؤولين العراقيين ويرد بقوة على تقرير دولي انتقد بغداد

2019/08/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، على تقرير نشره موقع دولي، انتقد خلاله العاصمة العراقية بغداد بشكل سلبي.وذكر تصنيف موقع The Spectator Index بان بغداد أكثر مدينة في العالم ارهاقاً لساكنيها.وفي الوقت الذي صمت فيه جميع المسؤولين العراقيين عن هذا التقرير، رد السفير التركي في العراق عليهم بتغريدة على […]

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