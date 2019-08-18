طهران تهدد واشنطن باحتجاز سفنها في هرمز

2019/08/18 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..هددت إيران باحتجاز السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيراني “غريس-1” التي أخلت جبل طارق سبيلها الجمعة الماضي، بعد توقيفها منذ يوليو الماضي.وقالت مصادر في الحرس الثوري الإيراني لصحيفة “جوان” اليوم، “إذا أقدمت الولايات المتحدة على توقيف ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1″، فإننا سنرد باستمرار احتجاز ناقلة […]

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