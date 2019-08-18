2019/08/18 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون أن عينات فريدة من أحجار كريمة ثمينة، تُعرف باسم “الألماس شديد العمق”، خُزّنت على عمق نحو 400 كم تحت قشرة كوكبنا فوق الخزانات الغامضة للحمم المنصهرة.وقال فريق البحث، الذي يضم خبراء من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل، إنه عثر على أحد هذه الخزانات تحت البرازيل، وأشار إلى احتمال وجود المزيد في جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألماس بعمر القمريكشف أسرارا غامضة عن الأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألماس بعمر القمريكشف أسرارا غامضة عن الأرض) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألماس بعمر القمريكشف أسرارا غامضة عن الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).