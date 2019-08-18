نائب بسائرون لعبد المهدي: مهلتك انتهت وعليك تحمل مسؤولية حكومتك

2019/08/18 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، انقضاء مدة التقييم الخاصة بحكومة عادل عبد المهدي، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولية الاداء السيئ في ملف محاربة الفساد وتقديم الخدمات.وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف سائرون يدعم وبقوة جميع ما صدر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن اداء الحكومة”.واضاف ان […]

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