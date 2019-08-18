ظريف لولي العهد الكويتي: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها

2019/08/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء لقائه مع ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ضرورة تعاون دول الخليج فيما بينها، مشددا على أن “الغرباء سيرحلون” عن المنطقة.

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