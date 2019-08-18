2019/08/18 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كونتي مدرب إنتر ميلان

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر ميلان يسعى لضم الصربي لوكا يوفيتيش المنتقل إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غير مقتنع بقدرات يوفيتش، ويخطط للتخلص منه هذا الموسم على سبيل الإعارة.

ويبحث أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، عن مهاجم بديل للبلجيكي روميلو لوكاكو، لا سيما بعد أن أعلن روما بشكل مفاجئ تجديد عقد البوسني إيدين دجيكو.

يذكر أن يوفيتش كان ضمن أهداف إنتر ميلان في الموسم الماضي عقب تألقه مع آينتراخت فرانكفورت، ولكن ريال مدريد نجح في حسم الصفقة لصالحه في النهاية مقابل 62 مليون يورو.

المصدر : كووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ريال مدريد الجديد على طاولة إنتر ميلان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم ريال مدريد الجديد على طاولة إنتر ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).