2019/08/18 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- وصف النائب عن كتلة القرار النيابية طلال خضير الزوبعي، اليوم الأحد، تخلف عدد من النواب عن اداء اليمين الدستورية بأنه “سابقة خطيرة”، محملاً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المسؤولية.وقال الزوبعي لـ/SNG/، إن “مجلس النواب اصبح ضعيفا وغير قادر على انتاج القوانين التي تصب لمصلحة الشعب، والدليل أن السنة التشريعية انتهت ولحد الان لم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي يهاجم الحلبوسي بسبب “سابقة خطيرة”: لديه “غايات اخرى”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي يهاجم الحلبوسي بسبب “سابقة خطيرة”: لديه “غايات اخرى”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).